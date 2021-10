Milano | accoltellata in una rissa fuori dalla discoteca Tocqueville | 32enne di Segrate ricoverata in prognosi riservata

(Di domenica 17 ottobre 2021)durante unanotturna. È successo nella notte tra il 16 e il 17 ottobre a: la vittima è unadiche ha ricevuto due fendenti alla gamba dopo essere stata coinvolta in una lite vicino a corso Como, zona centrale della movida cittadina. Ora la donna si trova all’ospedale Niguarda, dove è statanel reparto di rianimazione in. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, accorsi al policlinico su segnalazione dei sanitari, sembra che la ragazza si è ritrovata coinvolta alle 5,00 del mattino in un’accesa discussione davanti al, uno dei locali notturni più frequentati della zona. A un certo punto qualcuno ha estratto un coltello e l’ha colpita per due volte alla ...

Una donna di 32 anni è ricoverata in pericolo di vita all'ospedale Niguarda per diverse ferite da arma da taglio riportate durante una lite scoppiata all'alba in zona corso Como a. Le indagini sull'accoltellamento Dai primi accertamenti dei carabinieri, la vittima, poco dopo le 5, è rimasta coinvolta in una lite nata per cause ancora da chiarire in via Alessio di ...Alba di sangue a. Una donna di 32 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere statadurante una rissa. Intorno alle 6.00 di domenica 17 ottobre, i Carabinieri si sono recati all'ospedale Niguarda, ...Per chi indaga, la donna è stata coinvolta in una lite tra la sua comitiva e un gruppo di nordafricani vicino a corso Como ...Una donna di 32 anni è stata ricoverata all’alba in rianimazione all’ospedale Niguarda di Milano, in pericolo di vita, con numerose ferite da arma da taglio sul corpo. La donna, secondo i primi accert ...