McGregor picchia Facchinetti | la moglie sotto shock | “Poteva ucciderlo”

Disavventura per Francesco Facchinetti pestato dal campione di MMA Conor McGregor: la denuncia della moglie Wilma su Instagram. L'imprenditore in una delle stories sui social (via Screenshot)Aggressione di Conor McGregor ai danni di Francesco Facchinetti. Uno dei più grandi campioni del circuito UFC si è reso protagonista di un pestaggio all'hotel The St. Regis di Roma. A denunciare quanto accaduto ci ha pensato la moglie dell'imprenditore Wilma Helena Faissol, in evidente stato di choc. Fortunatamente Facchinetti è riuscita a cavarsela con un labbro spaccato e il naso rotto. Stando alla testimonianza il contatto tra i due è avvenuto intorno alle due e mezza di notte. l'ex conduttore ha raccontato: "Mi ha spaccato il labbro e il naso.

Accorto_Manzo : Conor McGregor picchia #Facchinetti Però lo abbiamo sentito tutti dirgli: 'Porta in alto la mano!' ?? - F_Manga18 : @hegafilippo @macho_morandi @milan_corner McGregor picchia i vecchi nei bar. Non penso gli serva un motivo vero per fare a botte - imFlaviooo : MCGREGOR CHE PICCHIA FACCHINETTI VIVIAMO NEL 3021 -

