Marilyn ha gli occhi neri | Miriam Leone e Stefano Accorsi | “Il vero amore è chi ti sopporta”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Intervista a, protagonisti diha gli, film di Simone Godano in cui sono due presone che si incontrano in un rehab. In sala. In Batman: The Killing Joke Alan Moore fa dire a Joker: "Non c'è nessuna differenza tra me e gli altri. Basta una brutta giornata per ridurre l'uomo più assennato del pianeta a un pazzo. Ecco tutto ciò che mi separa dal resto del mondo. Solo una brutta giornata!" È quello che succede anche a Clara e Diego, rispettivamente aspirante attrice e chef, interpretati dainha gli. In sala dal 14 ottobre, il film di Simone Godano ci porta ...

Advertising

francescacheeks : Ci siamo! Domani alle 14 esce il videoclip (aka la mia storia d’amore con il pianoforte verticale color legno??). At… - RadioItalia : 'Nei tuoi occhi' di Francesca Michielin è nella colonna sonora del film 'Marilyn ha gli occhi neri'!… - BabboleoNews : MARILYN HA GLI OCCHI NERI, la recensione di Maria Francesca Genovese - - everyday_kinton : RT @murvetoo: ?????? Le donne sono dotate di due armi formidabili: il trucco e le lacrime. Fortunatamente per gli uomini, non possono essere u… - MiriamLeoneFc : RT @UCI_Cinemas: Dalle fragilità possono nascere cose straordinarie! #MiriamLeone e #StefanoAccorsi sono al cinema con #MarilynHaGliOcchiN… -

Ultime Notizie dalla rete : Marilyn gli

... racconterà le emozioni di questo momento così importante per la sua vita privata e per la carriera mentre Miriam Leone sarà in studio per presentare il suo nuovo filmhaocchi neri per ...L'attrice, ospite di Domenica In nella puntata odierna per presentare il suo nuovo film "haocchi neri" per la regia di Simone Godano, parla anche della sua vita privata. Il magico "sì" ...In particolare, noi e alcuni partner selezionati potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione co ...Paolo Carullo è il marito di Miriam Leone: imprenditore ed appassionato di musica, fa parte di un duo fondato nel 2000 a Milano ...