La discussione per il rigore tra Abraham e Veretout (che poi lo sbaglia) – VIDEO

Abraham e Veretout discutono per chi tira il rigore e poi il francese lo sbaglia. Juventus-Roma 1-0 al 45esimo. Verso la fine del primo tempo, Orsato assegnato un calcio di rigore alla Roma. È un errore perché la Roma segnato sull'azione ma troppo precipitosamente Orsato ha fischiato e così il gol di Abraham non è da considerare valido. A questo punto Abraham si impossessa del pallone e vorrebbe calciare. Chiede l'appoggio di Mourinho che però risponde: "vedetevela voi". Un piccolo conciliabolo davanti a un divertito Szczesny che in quel momento sa che sta acquisendo un credito psicologico. E infatti para il rigore a Veretout. L'articolo ilNapolista.

