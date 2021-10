Inter-Sheriff | arbitra Makkellie Arbitrò la finale di Europa League con il Siviglia

(Di domenica 17 ottobre 2021) L’UEFA ha reso note le designazionili per le gare di martedì 19 ottobre di Champions. La sfida fraTiraspol, in programma martedì sera alle 21.00 al Meazza, verràta da Danny, arbitro olandese, coadiuvato da Steegstra e de Vries, quarto uomo Krooij. Al Var Kamphuis e van Boekel. Curiosità: il signorhato la sfida dei nerazzurri contro il, ladidell’estate 2020, che ha visto la sconfitta per gli uomini allora di Conte. Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Tiraspol, sfida di Champions League in programma martedì sera a San Siro, sarà arbitrata da Danny Makkellie, arbitro olandese. Assistenti Steegstra e de Vries, quarto uomo Krooij, al ...La UEFA ha diramato le designazioni arbitrali per la terza giornata di Champions League: Makkelie per