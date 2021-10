Green Pass, code davanti alle farmacie di Bolzano e Torino per fare il tampone rapido: nella città piemontese arriva anche la polizia (Di domenica 17 ottobre 2021) A meno di 48 ore dall’introduzione del Green Pass obbligatorio nelle aziende, si registrano l’aumento di tamponi rapidi, unica alternativa a disposizione dei non vaccinati per potersi recare sul proprio luogo di lavoro. Nel tardo pomeriggio di domenica 17 ottobre lunghe code si sono formate davanti alle farmacie di Bolzano rimaste aperte nel fine settimana per effettuare i test. E, poco prima, un episodio simile si è registrato anche a Torino, dove a controllare la colonna di persone in attesa è dovuta intervenire una pattuglia della polizia locale. nella provincia autonoma del Trentino-Alto Adige alcune farmacie che offrono pacchetti scontati sul servizio di diagnostica hanno visto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) A meno di 48 ore dall’introduzione delobbligatorio nelle aziende, si registrano l’aumento di tamponi rapidi, unica alternativa a disposizione dei non vaccinati per potersi recare sul proprio luogo di lavoro. Nel tardo pomeriggio di domenica 17 ottobre lunghesi sono formatedirimaste aperte nel fine settimana per effettuare i test. E, poco prima, un episodio simile si è registrato, dove a controllare la colonna di persone in attesa è dovuta intervenire una pattuglia dellalocale.provincia autonoma del Trentino-Alto Adige alcuneche offrono pacchetti scontati sul servizio di diagnostica hanno visto ...

