Diletta Leotta provoca Can Yaman: “Gli amori giganti sopravvivono a tutto” (Di domenica 17 ottobre 2021) Diletta Leotta stuzzica Can Yaman? La conduttrice di Dazn vuole tastare le reazioni del suo ex fidanzato? La procace 30enne ha pubblicato una storia su Instagram che sembra riferirsi alla relazione con l’attore turco. Il voler sottolineare che gli amori grandi sopravvivono a tutto, è un invito a tornare insieme? Chissà se l’attore risponderà. Intanto c’è chi dedica a Can una serenata sotto la finestra della camera dell’albergo che lo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 17 ottobre 2021)stuzzica Can? La conduttrice di Dazn vuole tastare le reazioni del suo ex fidanzato? La procace 30enne ha pubblicato una storia su Instagram che sembra riferirsi alla relazione con l’attore turco. Il voler sottolineare che gligrandi, è un invito a tornare insieme? Chissà se l’attore risponderà. Intanto c’è chi dedica a Can una serenata sotto la finestra della camera dell’albergo che lo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

selenasvoice_ : RT @maagnetoo: ci vuole proprio la loro faccia di cazzo e la loro audacia per dire ste cose quando se vai ad aprire i commenti di un qualsi… - parkzzeska : scrivere 'oddio calciatore x è bono e secondo me ce l'ha grosso' NON È paragonabile agli uomini che oggettificano d… - lalisamilf : diletta leotta non può respirare senza ricevere commenti osceni si ma è la stessa cosa sicuramente - Haemmah : RT @daiyamondokaz: Diletta Leotta nemmeno può prendere in mano un microfono senza ricevere battute di merda ma nooo qualcuno ha detto che u… - kkumyoongi : quella povera crista di diletta leotta non può tenere in mano un microfono senza che gli uomini vadano a fare i mai… -