Covid: in Lombardia 297 casi e 2 vittime, 8.344 gli attuali positivi (Di domenica 17 ottobre 2021) Secondo il monitoraggio quotidiano, i pazienti Covid ricoverati sono 289, due in più di ieri. Quelli in terapia intensiva diminuiscono: sono 52, tre in meno di ieri, considerando i due decessi e un ...

