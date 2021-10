Clamoroso a Trieste, si dimette il portavoce dei portuali: trionfa l'ala dura della protesta. Un passo verso il caos (Di domenica 17 ottobre 2021) Ancora caos al porto di Trieste, il tutto per la protesta dei portuali contro il Green pass. caos e svolta clamorosa: Stefano Puzzer lascia infatti il Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste (Clpt): "È giusto che mi assuma le mie responsabilità", ha spiegato in un post su Facebook. Il passo indietro è dovuto al fatto che ieri, sabato 16 ottobre, Puzzer aveva annunciato la fine dei blocchi, salvo poi fare retromarcia, scusandosi con i dissidenti che lo avevano rumorosamente contestato. Ne segue il passo indietro. Nel post, Puzzer ha aggiunto: "Ho rassegnato le dimissioni dal Clpt di Trieste poiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità, una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Ancoraal porto di, il tutto per ladeicontro il Green pass.e svolta clamorosa: Stefano Puzzer lascia infatti il Coordinamento dei lavoratoridi(Clpt): "È giusto che mi assuma le mie responsabilità", ha spiegato in un post su Facebook. Ilindietro è dovuto al fatto che ieri, sabato 16 ottobre, Puzzer aveva annunciato la fine dei blocchi, salvo poi fare retromarcia, scusandosi con i dissidenti che lo avevano rumorosamente contestato. Ne segue ilindietro. Nel post, Puzzer ha aggiunto: "Ho rassegnato le dimissioni dal Clpt dipoiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità, una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al ...

