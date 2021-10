Che cos’è l’Operazione Dignità (Di domenica 17 ottobre 2021) Operazione Dignità è il nome dato alle azioni condotte dalle milizie fedeli al generale Khalifa Haftar nell’est della Libia, principalmente contro gruppi islamisti e jihadisti. L’intervento ha inizio nel 2014 e viene considerato terminato nel giugno 2020, quando Haftar annuncia il suo ritiro dalla periferia di Tripoli. Tuttavia c’è chi considera l’Operazione Dignità ancora in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 17 ottobre 2021) Operazioneè il nome dato alle azioni condotte dalle milizie fedeli al generale Khalifa Haftar nell’est della Libia, principalmente contro gruppi islamisti e jihadisti. L’intervento ha inizio nel 2014 e viene considerato terminato nel giugno 2020, quando Haftar annuncia il suo ritiro dalla periferia di Tripoli. Tuttavia c’è chi consideraancora in InsideOver.

