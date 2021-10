Ballottaggio Roma, Michetti e Gualtieri hanno votato (Di domenica 17 ottobre 2021) hanno votato i due sfidanti al Ballottaggio per il Comune di Roma, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, e per entrambi il seggio era a Monteverde anche se in due scuole diverse. Il candidato di centrodestra Michetti, jeans, giubbotto e mascherina nera, ha votato presso il seggio di via Giovanni De Calvi e, ai cronisti che gli chiedevano una battuta, ha risposto “c’è il silenzio, non parlo”. Gualtieri, piumino smanicato sopra la giacca e mascherina chirurgica bianca e azzurra ‘tradizionale’, ha invece votato presso il seggio 1427 dell’istituto Federico Caffè in via Fonteiana 111. Anche per lui qualche foto ma nessuna dichiarazione. Si sono aperte questa mattina alle 7 le urne per il Ballottaggio alle ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021)i due sfidanti alper il Comune di, Enricoe Roberto, e per entrambi il seggio era a Monteverde anche se in due scuole diverse. Il candidato di centrodestra, jeans, giubbotto e mascherina nera, hapresso il seggio di via Giovanni De Calvi e, ai cronisti che gli chiedevano una battuta, ha risposto “c’è il silenzio, non parlo”., piumino smanicato sopra la giacca e mascherina chirurgica bianca e azzurra ‘tradizionale’, ha invecepresso il seggio 1427 dell’istituto Federico Caffè in via Fonteiana 111. Anche per lui qualche foto ma nessuna dichiarazione. Si sono aperte questa mattina alle 7 le urne per ilalle ...

