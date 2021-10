Avellino | incendio ad Arcella | vigili del fuoco sul posto

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È allarmead. Nei pressi della Elbor disi è levata una colonna di fumo che ha coinvolto l’intera città. Suldeldiper domandare le fiamme e, magari attestare le cause. Attraverso un post su Facebook, Franco Mazza capo del “Comitato Salviamo la Valle del Sabato scrive: “Ci risiamo!alla Elbor di. Speriamo non ci siano persone coinvolte. La colonna di fumo è alta e va in direzione sud. Evitare di esporsi e tenere le finestre di casa ben chiuse. Per chi è fuori indossare mascherina FFP2. Lasciamo lavorare idel”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

