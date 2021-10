Ascoli. Chiusa la quarta edizione dei Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno

(Di domenica 17 ottobre 2021) Si èladel progetto “didelal” che ha visto la partecipazione di più di un migliaio di persone di ogni età. “L’obiettivo dell’iniziativa – spiega il presidente della Cooperativa DLM (che coordina il progetto) Sandro Tortella – è quello, attraverso una campagna di informazione e di azioni, di promuovere stili di vita corretti nella popolazione, in particolare in quella di sesso femminile. Vogliamo coinvolgere quante più donne possibili in modo di migliorare la qualità della loro vita. Vogliamo aumentare la consapevolezza dell’importanza dellariguardo alla patologia delalanche nel mese di ottobre da sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Chiusa

il Resto del Carlino

... meglio del Pisa capolista e di Benevento e Frosinone Il Perugia mantiene la portaanche al ... di cui 3 nella sfortunata gara persa contro l', quando la squadra era ancora un cantiere. ...Al 26' la partita è virtualmentequando Palazzetti svetta di testa e incorna in rete una ... Belli della sezione di Pesaro (Longarini della sezione di Macerata e Traini della sezione di...Si è chiusa la quarta edizione del progetto "Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno" che ha visto la partecipazione di più di un migliaio ...Ascoli Calcio, primo assist in campionato per Dionisi. Sabiri in campo dopo 162 giorni di assenza - picenotime.it - IT ...