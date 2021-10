Squid Game 2, parla l’attore Lee Jung-jae: si farà la seconda stagione? (Di sabato 16 ottobre 2021) È il fenomeno del momento, e i fan già stanno chiedendo una seconda stagione. Le parole di Lee Jung-jae su Squid Game 2 In poche settimane, Squid Game ha rotto ogni record ed è diventata la serie TV più vista di sempre. Fenomeno coreano targato Netflix, è già stato visto da milioni di telespettatori in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) È il fenomeno del momento, e i fan già stanno chiedendo una. Le parole di Lee-jae su2 In poche settimane,ha rotto ogni record ed è diventata la serie TV più vista di sempre. Fenomeno coreano targato Netflix, è già stato visto da milioni di telespettatori in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CB_Ignoranza : Nella prossima sfida di Squid Game, i concorrenti dovranno giocare nel Milan senza infortunarsi. - giovannivernia : ?? #andràtuttobene si diceva e invece la gente si odia ancora di più, vecchie amicizie si sfaldano per un vaccino, s… - NetflixIT : Sono uscite le nuove icone profilo di Squid Game e noi non sappiamo chi scegliere, forse Ali ??? - asdustclears : @r4vi30 Amo dai su per quello c’è Squid game ?? - oliverkireyev : Squid game ma non devi fartela con l'ex della tua amica gdrcity rimane senza abitanti -