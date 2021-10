Sinodo, mons. Crociata: “E’ il tempo per ripensare cosa significa essere cristiani ed essere Chiesa” (Di sabato 16 ottobre 2021) Latina – Mettersi in ascolto di tutti gli uomini e le donne per avviare “un dialogo in cui ciascuno si ponga nelle condizioni di riflettere ed esprimersi in maniera costruttiva“. Ecco l’atteggiamento che deve assumere la Chiesa in questo tempo in cui, per volere del Papa, è chiamata a tendere l’orecchio non solo dei credenti, ma anche di chi è lontano dalla fede. Ne è convinto mons. Mariano Crociata, vescovo della Diocesi di Latina – Terracina – Sezze – Priverno, che domenica 17 ottobre, alle ore 18 nella cattedrale di San Marco a Latina, con una Messa solenne, darà il via alla fase diocesana del Sinodo dei Vescovi iniziato la settimana scorsa in Vaticano dal Pontefice (leggi qui). Un Sinodo unico nel suo genere perché per la prima volta i Vescovi discuteranno su un documento elaborato ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 ottobre 2021) Latina – Mettersi in ascolto di tutti gli uomini e le donne per avviare “un dialogo in cui ciascuno si ponga nelle condizioni di riflettere ed esprimersi in maniera costruttiva“. Ecco l’atteggiamento che deve assumere lain questoin cui, per volere del Papa, è chiamata a tendere l’orecchio non solo dei credenti, ma anche di chi è lontano dalla fede. Ne è convinto. Mariano, vescovo della Diocesi di Latina – Terracina – Sezze – Priverno, che domenica 17 ottobre, alle ore 18 nella cattedrale di San Marco a Latina, con una Messa solenne, darà il via alla fase diocesana deldei Vescovi iniziato la settimana scorsa in Vaticano dal Pontefice (leggi qui). Ununico nel suo genere perché per la prima volta i Vescovi discuteranno su un documento elaborato ...

