Salernitana | Castori | «Ci è mancata la scintilla | almeno si è sbloccato Simy…»

(Di sabato 16 ottobre 2021) L’allenatore dellaha analizzato la sconfitta contro lo Spezia Fabrizio, allenatore della, ai microfoni di DAZN ha analizzato la sconfitta per 2-1 contro lo Spezia.– «Nel secondo tempo siamo calati, il gol del pareggio ha rivitalizzato lo Spezia. Se non l’avessi preso, loro sarebbero calati di convinzione. Noi non abbiamo avuto la. Fare un secondo tempo così non era nelle nostre intenzioni. Anche l’infortunio di Gyomber ci ha reso tutto più difficile». GOL SIMY – «Bell’azione quella del gol di Simy. Finalmente si è. Abbiamo creato anche belle trame di gioco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

I tre punti conquistati oggi dai liguri contro ladi Fabriziosono importanti soprattutto in ottica salvezza, perché arrivati contro una diretta concorrente. Si complica, invece, ...La Spezia, 16 ottobre 2021 - Spezia eaprono l'ottava giornata di Serie A al termine della lunga sosta dovuta alla Nations ... Nella ripresa i ragazzi dicrollano e subiscono la ...Nell'ottava giornata del campionato di Serie A, scontro salvezza tra Spezia e Salernitana, che aprirà il turno sabato alle ore 15:00.Stampa Forse la sconfitta più amara e difficile da digerire per Castori e la Salernitana. Ancora una volta, come successo nell’esordio a Bologna i granata sono passati prima in vantaggio ma non hanno ...