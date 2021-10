Pardo: ”Non so se il Napoli continuerà a vincere ma è un’ottima squadra” (Di sabato 16 ottobre 2021) Pardo: “A Spalletti la pausa di due anni ha fatto bene, il Napoli ottima squadra” Pierluigi Pardo, intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino” in onda su New Sound Level 90Fm, per parlare -tra l’altro- del Napoli e di Spalletti. Queste le sue parole: Come vedi questo weekend di Serie A? Weekend bellissimo, ma influenzato dalla sosta per le Nazionali. Nonostante tutto, domani e dopodomani il campionato offrirà due grandi giornate di calcio. Per quanto riguarda la Roma dobbiamo capire le condizioni di Tammy Abraham, ragazzo un po’ sfortunato. -afferma Pardo come riporta NapoliMagazine.Com- Tammy è fondamentale, lavora tanto per la squadra, è nel mio fantacalcio, e averlo a disposizione sarebbe importante sia per me che soprattutto per la ... Leggi su retecalcio (Di sabato 16 ottobre 2021): “A Spalletti la pausa di due anni ha fatto bene, ilottima” Pierluigi, intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino” in onda su New Sound Level 90Fm, per parlare -tra l’altro- dele di Spalletti. Queste le sue parole: Come vedi questo weekend di Serie A? Weekend bellissimo, ma influenzato dalla sosta per le Nazionali. Nonostante tutto, domani e dopodomani il campionato offrirà due grandi giornate di calcio. Per quanto riguarda la Roma dobbiamo capire le condizioni di Tammy Abraham, ragazzo un po’ sfortunato. -affermacome riportaMagazine.Com- Tammy è fondamentale, lavora tanto per la, è nel mio fantacalcio, e averlo a disposizione sarebbe importante sia per me che soprattutto per la ...

