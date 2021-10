'No ai fascismi'. Sindacati in piazza a 7 giorni dall'assalto alla Cgil (Di sabato 16 ottobre 2021) Il corteo a Roma vuole essere una manifestazione unitaria antifascista. Attesi da tutta Italia almeno 50mila persone a piazza San Giovanni. Nel timore di possibili incidenti il Viminale ha rafforzato ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 ottobre 2021) Il corteo a Roma vuole essere una manifestazione unitaria antifascista. Attesi da tutta Italia almeno 50mila persone aSan Giovanni. Nel timore di possibili incidenti il Viminale ha rafforzato ...

Advertising

ilfoglio_it : “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”. Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “co… - Agenzia_Ansa : I sindacati in piazza, 'mai più fascismi' #ANSA - ilfoglio_it : @CarloCalenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “contro i fascismi”, a meno che non arrivino chiari… - Italia_Notizie : Sindacati in piazza a Roma, al via la manifestazione «Mai più fascismi» - MediasetTgcom24 : Roma, in migliaia alla manifestazione dei sindacati: 'No ai fascismi' | Landini: 'Si difende la democrazia di tutti… -