Napoli | Spalletti su Meret | «Avrà più spazio | se lo merita»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 ottobre 2021) L’allenatore delLucianoha parlato del dualismo in porta trae Ospina Luciano, allenatore del, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino ha parlato anche del dualismo tra i pali trae Ospina.– «Il fatto che giochiperché Ospina rientra in ritardo, vi sembra di fare un elogio a? Il discorso è differente.piùperché se lo. Non c’è un problema da questo punto di vista in questo momento qui. E’ facendo le cose regolari che poi si mette tutti in condizione di esprimersi al meglio. Quando ne abbiamo avuto bisogno l’altra volta di Ospina, scendendo in ...