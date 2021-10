Napoli-Legia Varsavia, biglietti in vendita: i prezzi dei settori (Di sabato 16 ottobre 2021) La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato la messa in vendita dei biglietti per il match di Europa League contro il Legia Varsavia, gara in programma giovedì 21 ottobre alle ore 21 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. biglietti Napoli Legia La vendita dei biglietti, disponibile da ieri alle ore 17, per le prime 48 ore sarà riservata ai soli possessori di voucher. Per questo match non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family e non sarà consentito il cambio utilizzatore. Ecco i prezzi dei vari settori. Tribuna Posillipo € 75,00Tribuna Nisida € 60,00Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) La SSC, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato la messa indeiper il match di Europa League contro il, gara in programma giovedì 21 ottobre alle ore 21 presso lo Stadio Diego Armando Maradona.Ladei, disponibile da ieri alle ore 17, per le prime 48 ore sarà riservata ai soli possessori di voucher. Per questo match non sono previstia tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family e non sarà consentito il cambio utilizzatore. Ecco idei vari. Tribuna Posillipo € 75,00Tribuna Nisida € 60,00Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under ...

