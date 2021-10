Mourinho: “Allo stadium poco rispetto per me” (Di sabato 16 ottobre 2021) La Roma è pronta per il suo secondo big match stagionale. Domani sera sfiderà all'Allianz stadium la Juventus di Massimiliano Allegri. Juve che può lottare per lo scudetto: "Hanno più di venti giocatori bravi e di qualità, hanno un grande tecnico e sono dei candidati forti alla vittoria".Mourinho polemico su Villar fuori dai convocati: "Perché dice questo? Strano che mi chiede di Villar quando siamo più di venti giocatori, strano mi si chieda specificamente di lui. Non significa che non sia convocato, magari qualcuno lo ha visto mezz'ora fa fuori da Trigoria e ha tratto la conclusione sbagliata. Sarà con noi ma non giocherà. Sta facendo uno sforzo importante sul mio modo di giocare, sta facendo uno sforzo per cambiare il modo di giocare che l'anno scorso era più facile per lui con 5 dietro. Sono contento e arriveranno le opportunità per giocare, magari ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 16 ottobre 2021) La Roma è pronta per il suo secondo big match stagionale. Domani sera sfiderà all'Allianzla Juventus di Massimiliano Allegri. Juve che può lottare per lo scudetto: "Hanno più di venti giocatori bravi e di qualità, hanno un grande tecnico e sono dei candidati forti alla vittoria".polemico su Villar fuori dai convocati: "Perché dice questo? Strano che mi chiede di Villar quando siamo più di venti giocatori, strano mi si chieda specificamente di lui. Non significa che non sia convocato, magari qualcuno lo ha visto mezz'ora fa fuori da Trigoria e ha tratto la conclusione sbagliata. Sarà con noi ma non giocherà. Sta facendo uno sforzo importante sul mio modo di giocare, sta facendo uno sforzo per cambiare il modo di giocare che l'anno scorso era più facile per lui con 5 dietro. Sono contento e arriveranno le opportunità per giocare, magari ...

