Milan-Hellas Verona 3-2 | il Diavolo soffre ma vince ancora

Milan-Hellas Verona, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 21-22, regala gol e divertimento, ma alla fine permette al Diavolo, vincente con una difficile rimonta, di centrare la vittoria numero 7 del campionato. Così la cronaca della sfida. Il primo tempo di Milan-Hellas Verona A scaldare i guanti di Tatarusanu, ci pensa una conclusione da buona posizione di Ilic al 3? minuto, sulla quale l'estremo difensore rossonero si oppone al meglio. Al 7? minuto, invece, un'imbucata centrale di Caprari propiziata da un bel suggerimento di Veloso, trova impreparata la difesa Milanista, l'attaccante gialloblu indovina l'angolino giusto per battere Tatarusanu e l'Hellas Verona passa in ...

