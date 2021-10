Mafia, confiscati beni a esponenti clan di Corleone (Di sabato 16 ottobre 2021) Avevano favorito la latitanza del boss Bernardo Provenzano ed affermato il proprio potere sul territorio, oggi una plurima operazione dei Carabinieri li priva dei loro beni.In esecuzione di tre distinti provvedimenti del Tribunale di Palermo, scaturiti dalle minuziose indagini dei militari del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Palermo, l’Arma ha inferto un Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 16 ottobre 2021) Avevano favorito la latitanza del boss Bernardo Provenzano ed affermato il proprio potere sul territorio, oggi una plurima operazione dei Carabinieri li priva dei loro.In esecuzione di tre distinti provvedimenti del Tribunale di Palermo, scaturiti dalle minuziose indagini dei militari del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Palermo, l’Arma ha inferto un

Advertising

ilmattinodisici : Mafia, confiscati beni a esponenti clan di Corleone - eowyn962010 : RT @bisagnino: Mafia, duro colpo al patrimonio dei corleonesi: confiscati beni per quattro milioni di euro - romanoziroldo : RT @SecolodItalia1: Mafia, duro colpo al patrimonio dei corleonesi: confiscati beni per quattro milioni di euro - bisagnino : Mafia, duro colpo al patrimonio dei corleonesi: confiscati beni per quattro milioni di euro - SecolodItalia1 : Mafia, duro colpo al patrimonio dei corleonesi: confiscati beni per quattro milioni di euro -