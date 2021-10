Le notifiche WhatsApp per le reazioni si potranno gestire (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutti i giorni, chiunque riceve un numero anche notevole di notifiche WhatsApp, quelle che ci annunciano l’arrivo di un messaggi di testo, di un audio, di una foto o un video. Ben presto, gli alert potrebbero sensibilmente aumentare e questo per l’avvento delle reazioni alle note inviate nell’app di messaggistica. Per fortuna, ancor prima che le reactions siano davvero integrate nelle chat, gli sviluppatori hanno pure pensato a come garantire la completa gestione delle nuove segnalazioni ai singoli utenti. Cosa sono le reazioni ai messaggi Un piccolo passaggio all’indietro è necessario, per chiunque non abbia mai sentito parlare di reazioni ai messaggi WhatsApp. Le ultime beta Android del servizio hanno portato alla luce questa novità: si tratta della possibilità di abbinare alle ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutti i giorni, chiunque riceve un numero anche notevole di, quelle che ci annunciano l’arrivo di un messaggi di testo, di un audio, di una foto o un video. Ben presto, gli alert potrebbero sensibilmente aumentare e questo per l’avvento dellealle note inviate nell’app di messaggistica. Per fortuna, ancor prima che le reactions siano davvero integrate nelle chat, gli sviluppatori hanno pure pensato a come garantire la completa gestione delle nuove segnalazioni ai singoli utenti. Cosa sono leai messaggi Un piccolo passaggio all’indietro è necessario, per chiunque non abbia mai sentito parlare diai messaggi. Le ultime beta Android del servizio hanno portato alla luce questa novità: si tratta della possibilità di abbinare alle ...

