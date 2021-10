Juve: Allegri, Dybala è molto più indietro di Morata (Di sabato 16 ottobre 2021) Alla vigilia della sfida contro la Roma, Massimiliano Allegri spiega la situazione degli infortunati in casa Juventus. "Dybala non ci sarà assolutamente, ma penso che in sette - dieci giorni sarà a ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Alla vigilia della sfida contro la Roma, Massimilianospiega la situazione degli infortunati in casantus. "non ci sarà assolutamente, ma penso che in sette - dieci giorni sarà a ...

Advertising

juventusfc : Vigilia di #JuveRoma ?? Al via la conferenza stampa di Mister Allegri ??? LIVE su @JuventusTV ??… - forumJuventus : Marchisio: 'Chiesa determinante, Dybala leader e l'importanza di Locatelli. Così la Juve può ritrovare equilibrio e… - _Sport_Calcio_ : Vigilia di #JuveRoma ?? Al via la conferenza stampa di Mister Allegri ??? LIVE su @JuventusTV ??… - infoitsport : Verso Juve-Roma: la conferenza di Allegri in diretta - Sportmediaset - infoitsport : Allegri torna sulla rottura con Ambra prima di Juve-Roma -