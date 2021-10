I Santi di Sabato 16 Ottobre 2021

(Di sabato 16 ottobre 2021) Santa MARGHERITA MARIA ALACOQUE Vergine – Memoria FacoltativaVerosvres, Autun, Francia, 1647 – Paray-le-Monial, 171690Nata in Borgogna nel 1647, Margherita ebbe una giovinezza difficile, soprattutto perché dovette vincere la resistenza dei genitori per entrare, a ventiquattro anni, nell’Ordine della Visitazione, fondato da san Francesco di Sales. Margherita, diventata suor Maria, restò vent’anni tra le Visitandine, e fin dall’inizio si offrì «vittima al Cuore di Gesù». Fu incompresa dalle consorelle, malgiudicata dai superiori. Anche i direttori spirituali dapprima diffidarono di lei, giudic…www.ebeati.it/dettaglio/29650 Sant’ EDVIGE Religiosa e Duchessa di Slesia e di Polonia – Memoria FacoltativaAndescj, Baviera, 1174 – Trzebnica, Polonia, 151243Nata nel 1174 nell’Alta Baviera, fu duchessa della Slesia, ...

