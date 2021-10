GTA: The Trilogy - The Definitive Edition con controlli alla GTA V, illuminazione e risoluzioni migliorate? (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono settimane ormai che si susseguono i rumor su Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, con Rockstar che finalmente ha rotto gli indugi e annunciato il ritorno della trilogia su PC e console previsto per quest'anno. Non si sa molto altro di questa trilogia, se non che includerà GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas in versione rimasterizzata ma, tramite un forum ufficiale, siamo venuti a conoscenza di alcuni dettagli più specifici su cosa possiamo aspettarci. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono settimane ormai che si susseguono i rumor su Grand Theft Auto: The, con Rockstar che finalmente ha rotto gli indugi e annunciato il ritorno della trilogia su PC e console previsto per quest'anno. Non si sa molto altro di questa trilogia, se non che includerà GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas in versione rimasterizzata ma, tramite un forum ufficiale, siamo venuti a conoscenza di alcuni dettagli più specifici su cosa possiamo aspettarci. Leggi altro...

Advertising

GamingTalker : GTA The Trilogy - Definitive Edition, un leak rivela i requisiti PC e diversi dettagli su controlli e molto altro… - Eurogamer_it : GTA: The Trilogy tra controlli alla GTA V e miglioramenti grafici. #GTA #GTATheTrilogy #Rockstar - PlayStationBit : Questa #GTATheTrilogyDefintiveEdition sembra poter diventare un capolavoro per gli occhi! - tuttoteKit : GTA: The Trilogy, leak dei requisiti PC, grafica e somiglianze con GTA V #GTA3 #GTA5 #GTASanAndreas #GTATheTrilogy… - GamingToday4 : GTA Trilogy The Definitive Edition: svelati nuovi dettagli? -