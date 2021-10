Francavilla Fontana: la ex aggredita nella notte, arrestato Carabinieri (Di sabato 16 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagni di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata nel corso della notte da una 24enne, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali l’ex convivente 40enne. In particolare, l’intervento eseguito presso l’abitazione familiare, richiesto dai residenti in seguito a una lite, ha fatto emergere ripetute violenze fisiche e verbali, nell’arco temporale agosto – ottobre 2021, messe in atto dall’uomo. La querelante ha fatto ricorso alle cure presso il pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto ... Leggi su noinotizie (Di sabato 16 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagni di, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata nel corso dellada una 24enne, hannoper maltrattamenti in famiglia e lesioni personali l’ex convivente 40enne. In particolare, l’intervento eseguito presso l’abitazione familiare, richiesto dai residenti in seguito a una lite, ha fatto emergere ripetute violenze fisiche e verbali, nell’arco temporale agosto – ottobre 2021, messe in atto dall’uomo. La querelante ha fatto ricorso alle cure presso il pronto soccorso dell’ospedale di. L’, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto ...

Ultime Notizie dalla rete : Francavilla Fontana EX - Virtus Francavilla - Catania: Albertini, bandiera virtussina PRESENTE In vista della gara fra Virtus Francavilla e Catania, in programma domenica 17 ottobre 2021, alle ore 14.30, allo stadio Nuovarredo Arena" (già "Giovanni Paolo II") di Francavilla Fontana, riflettori rivolti sul "fattore ex". Spulciando gli organici delle due squadre spicca in casa rossazzurra la figura di Alessandro Albertini . Per l'esterno destro originario di ...

Francavilla Fontana: avviso pubblico per le attività commerciali disponibili ad accettare buoni spesa In vista del rinnovo degli aiuti ... Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Francavilla Fontana: In vista dell'imminente rinnovo della campagna di aiuti economici alle famiglie danneggiate dall'emergenza sanitaria, l'Amministrazione Comunale ha predisposto un avviso pubblico ...

Violenze contro la ex compagna: i vicini chiamano i carabinieri e lo fanno arrestare FRANCAVILLA FONTANA - Ha ripetutamente maltrattato la ex compagna negli ultimi tre mesi fino a quando ieri sera, venerdì 15 ottobre, non è stato arrestato dai carabinieri del Norm della compagnia di F ...

