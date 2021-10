Falso allarme bomba in centro vaccini a Perugia (Di sabato 16 ottobre 2021) Falso allarme bomba, oggi, in un centro per i vaccini anti - Covid a Perugia. Nel primo pomeriggio è giunta al numero di emergenza della questura una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021), oggi, in unper ianti - Covid a. Nel primo pomeriggio è giunta al numero di emergenza della questura una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ...

Perugia, falso allarme bomba a San Marco Adesso soino in corso le indagini per rintracciare l'anonimo che ha fatto scattare l'allarme e procirato il panico nella zona.

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RAPINO: SINDACO, “MINORANZA PROCURA FALSI ALLARMI” RAPINO – “Il procurato allarme presso le Autorità è un reato punito dal codice penale con l’art. 658. E niente ha a che vedere con il diritto di critica politica. Con un articolo che mostra tutta la l ...

