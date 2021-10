È finita tra Mauro Icardi e Wanda Nara? “Hai rovinato un’altra famiglia per una tr**a” (Di sabato 16 ottobre 2021) Sarebbe finita la storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara: a confermarlo una storia Instagram in cui la donna ha scritto Hai rovinato un’altra famiglia per colpa di una tr**a Come riportano le numerose testate, Wanda Nara avrebbe poi tolto il follow su Instagram al calciatore, archiviando o eliminando le foto di coppia. Ma con chi sarebbe stato consumato il tradimento? Secondo alcune indiscrezioni la diretta interessata potrebbe essere Eugenia Suarez, attrice e modella. La showgirl infatti è stata unfollowata come Icardi. Wanda Nara ha successivamente seguito nuovamente Mauro Icardi su Instagram, ... Leggi su trashblog (Di sabato 16 ottobre 2021) Sarebbela storia d’amore tra: a confermarlo una storia Instagram in cui la donna ha scritto Haiper colpa di unaCome riportano le numerose testate,avrebbe poi tolto il follow su Instagram al calciatore, archiviando o eliminando le foto di coppia. Ma con chi sarebbe stato consumato il tradimento? Secondo alcune indiscrezioni la diretta interessata potrebbe essere Eugenia Suarez, attrice e modella. La showgirl infatti è stata unfollowata comeha successivamente seguito nuovamentesu Instagram, ...

