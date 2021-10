Dodi Battaglia rompe il silenzio sulla morte della moglie Paola per un tumore: “Il dolore non va via” (Di sabato 16 ottobre 2021) Dodi Battaglia torna a parlare del dolore per la perdita della moglie, Paola Toeschi, morta per un tumore al cervello. Ai microfoni di Verissimo, l’ex chitarrista e cantante dei Pooh ha parlato a cuore aperto di ciò che ha vissuto dopo la scomparsa della sua cara moglie e dell’impatto che ha avuto su di lui e sulla figlia Sofia. Dodi Battaglia e la morte di Paola Toeschi, portata via da un tumore I primi di settembre 2021, Paola Toeschi è morta a 51 anni, portata via da un tumore al cervello contro il quale combatteva dal 2010. Il marito Dodi Battaglia ha dato ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 ottobre 2021)torna a parlare delper la perditaToeschi, morta per unal cervello. Ai microfoni di Verissimo, l’ex chitarrista e cantante dei Pooh ha parlato a cuore aperto di ciò che ha vissuto dopo la scomparsasua carae dell’impatto che ha avuto su di lui efiglia Sofia.e ladiToeschi, portata via da unI primi di settembre 2021,Toeschi è morta a 51 anni, portata via da unal cervello contro il quale combatteva dal 2010. Il maritoha dato ...

