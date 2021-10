Carrarese-Pistoiese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di sabato 16 ottobre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 ottobre alle ore 14:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa SkyGo e Eleven Sports. SportFace.

Advertising

pistoiasport : Pistoiese in clima derby. Remondina: «Carrarese favorita» - pistoiasport : Pistoiese, verso il derby con la Carrarese: il focus sulla formazione di Di Natale - pistoiasport : Carrarese-Pistoiese: precedenti ed ex della gara - pistoiasport : Verso Carrarese-Pistoiese, Bramante: «In palio punti importanti» - CarrareseCalcio : ???? Info Biglietti ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Carrarese Pistoiese

Stadionews.it

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Per la 9a giornata del girone B di Serie C si affrontano. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in live streaming? A che orario inizia la partita? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 14.30 di sabato 16 ottobre e la partita sarà ......255 satellite) Pescara - Fermana (Serie C) - ELEVEN SPORTS Siena - Entella (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254 satellite) Teramo - Gubbio (Serie C) - ELEVEN SPORTS...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Carrarese-Pistoiese, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022 ...Le altre partite di oggi in serie C. Alle 14.30 Carrarese-Pistoiese, Pontedera-Lucchese, Modena-Viterbese e Olbia-Imolese, Grosseto-Reggiana. Alle 17.30 AnconaMatelica-Aquila Montevarchi, Pescara-Ferm ...