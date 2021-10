Campania, il bollettino Covid: 340 positivi e un deceduto (Di sabato 16 ottobre 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 340 a fronte di 23.124 tamponi molecolari processati (tasso all’1,4%). Si registra un nuovo decesso. La situazione posti letto: 15 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 16); 173 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 189). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo ae deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 340 a fronte di 23.124 tamponi molecolari processati (tasso all’1,4%). Si registra un nuovo decesso. La situazione posti letto: 15 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 16); 173 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 189). L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Oltre 23 mila tamponi processati, tasso all’1,4%. Calano le terapie intensive ma soprattutto i ricoveri ordinari - robertopontillo : RT @salernotoday: Covid-19: 340 nuovi contagi in Campania: il bollettino regionale - salernotoday : Covid-19: 340 nuovi contagi in Campania: il bollettino regionale - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: Covid-19 in Campania, il bollettino regionale - irpiniatimes1 : Covid-19 in Campania, il bollettino regionale -