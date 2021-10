Australia | maxi sequestro di 450 chili di eroina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Australia maxi

ANSA Nuova Europa

Il sequestro è stato effettuato nel porto di Melbourne, il più grande dell', a fine settembre. Secondo le prime informazioni è stato anche arrestato un malese. Il vicecommissario ad interim ...... agli attacchi cyber di matrice statuale", aveva dichiarato al Foglio all'indomani del- ... Presenti, invece, ministri e rappresentanti dei seguenti Paesi:, Brasile, Bulgaria, Canada, ...La polizia australiana ha annunciato il sequestro della più grande spedizione di eroina mai registrata nel Paese, per un valore di circa 104 milioni di dollari. Lo riporta la Bbc. Le autorità hanno sp ...Dittatura sanitaria sempre più pesante in Australia, dove sono in fase di realizzazione dei veri e propri ‘campi di quarantena’ per non vaccinati. Lo documenta ‘ABC Australia’, che mostra anche alcune ...