Atalanta | Koopmeiners | «La Dea mi ha offerto il progetto migliore Qui subito a mio agio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il centrocampista dell’Teunha parlato del suo arrivo in nerazzurro in estate Teun, centrocampista dell’, in una intervista L’Eco di Bergamo ha parlato del suo arrivo in nerazzurro in estate. SCELTA NERAZZURRA – «L’mi hailpiù intrigante. Rispetto ad altri club ho sempre avuto per questa squadra le sensazioni più positive, inoltre mi ha catturato il metodo di gioco di questa squadra e non da poco i risultati ottenuti negli ultimi anni, tra cui la Champions». AMBIENTAMENTO – «Nel gruppo mi sontrovato a mio, sto bene è quello che volevo. Sicuramente in questa prima fase Marten (de Roon, ndr) ha rappresentato per me una figura importante, ma devo dire che ho ...