‘Ariaferma’, il film che mostra che la rieducazione in carcere è impossibile senza compassione e umanità (Di sabato 16 ottobre 2021) Fuori concorso a Venezia 78 l’ultimo film del fuoriclasse ischitano Leonardo Di Costanzo narra tra fiction e documentarismo della vita (?) in un carcere, Mortana, situato in un immaginario Supramonte, che con la sua struttura architettonica positivistica sta per essere chiuso perché anacronistico. Ma quando tutto sembra pronto per la chiusura un astruso contrordine burocratico lascia dodici pericolosi prigionieri sotto un’esigua protezione della polizia penitenziaria. La direttrice (Francesca Ventriglia) della struttura è finanche trasferita ad Albegna ed a capitanare il tutto rimane l’ispettore anziano Gaetano Gargiulo (Toni Servillo) che su suo ordine concentra i detenuti nella parte centrale della struttura, cancellando colloqui e chiudendo la cucina a beneficio di un catering gommoso. I tempi di sgombero si allungano e le difficoltà materiali ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) Fuori concorso a Venezia 78 l’ultimodel fuoriclasse ischitano Leonardo Di Costanzo narra tra fiction e documentarismo della vita (?) in un, Mortana, situato in un immaginario Supramonte, che con la sua struttura architettonica positivistica sta per essere chiuso perché anacronistico. Ma quando tutto sembra pronto per la chiusura un astruso contrordine burocratico lascia dodici pericolosi prigionieri sotto un’esigua protezione della polizia penitenziaria. La direttrice (Francesca Ventriglia) della struttura è finanche trasferita ad Albegna ed a capitanare il tutto rimane l’ispettore anziano Gaetano Gargiulo (Toni Servillo) che su suo ordine concentra i detenuti nella parte centrale della struttura, cancellando colloqui e chiudendo la cucina a beneficio di un catering gommoso. I tempi di sgombero si allungano e le difficoltà materiali ...

