5 cose da eliminare nella tua vita per essere felice

(Di sabato 16 ottobre 2021) Vaghiamo, a volte senza una metà, alla ricerca della felicità, perché in fondo l’unica cosa che desideriamo è stare bene, con noi stessi e con le persone che amiamo. Ma a volte ci sforziamo così tanto per ottenerla senza renderci conto lei è proprio lì, ad aspettarci, e che siamo noi, con le nostre scelte ed alcuni atteggiamenti, a ostacolare il suo arrivo. Una premessa è doverosa: tutte le emozioni sono importanti, anche quelle che teniamo nascoste e che reprimiamo perché fanno paura. Ma dobbiamo comprendere che anche il dolore, così come la rabbia e la sofferenza, fanno parte di noi. Ci rendono umane. Ed è solo affrontando tutte le emozioni per quello che sono che possiamo imparare davvero afelici, e a non a sforzarci o a far finta che sia così. E per farlo abbiamo individuato alcuneche ci allontanano dalla felicità e che dovremmo ...