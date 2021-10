Vanessa Incontrada, dopo il servizio di Striscia su Ambra, massacrata sui social e lei è costretta a … (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il servizio di Striscia la notizia su Ambra tradita e lasciata dal compagno, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è stato definito da più parti crudele e tantissimi personaggi hanno fatto sentire la loro voce sdegnata per aver infierito su una donna che sta soffrendo e per essersi così tanto insinuato, con cattiveria e cinismo, in un momento molto delicato e privato. Ma, a farne le spese è stata anche l’altra conduttrice di Striscia, insieme ad Alessandro Siani, Vanessa Incontrada accusata di essersi tanto lamentata per come è stata trattata negli anni a causa del suo peso e ora di ridacchiare su una donna che sta soffrendo con tanta dignità. L’accusa di Selvaggia Lucarelli a Vanessa Incontrada Selvaggia Lucarelli ha scritto un ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildila notizia sutradita e lasciata dal compagno, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è stato definito da più parti crudele e tantissimi personaggi hanno fatto sentire la loro voce sdegnata per aver infierito su una donna che sta soffrendo e per essersi così tanto insinuato, con cattiveria e cinismo, in un momento molto delicato e privato. Ma, a farne le spese è stata anche l’altra conduttrice di, insieme ad Alessandro Siani,accusata di essersi tanto lamentata per come è stata trattata negli anni a causa del suo peso e ora di ridacchiare su una donna che sta soffrendo con tanta dignità. L’accusa di Selvaggia Lucarelli aSelvaggia Lucarelli ha scritto un ...

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… - Ed52926520 : RT @alottohandle_: Che #striscialanotizia fosse la trasmissione più orrenda della tv lo sapevamo già tutti, ma stavolta hanno toccato davve… - Ed52926520 : RT @NicolaG87816782: #Striscialanotizia è un programma finito da anni. Ormai non sanno più come far parlare di loro. Complimenti a Vanessa… - MgraziaT : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… -