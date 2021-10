Uomini e Donne puntata di venerdì | bufera in studio | Maria caccia Joele e Graziano

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nelladidi, finalmente, andrà in onda il momento in cuiDe Filippi allontanerà dalloil tronista. Questo, però, non sarà l’unico colpo di scena della messa in onda. Anche al trono over pare che un cavaliere non si sia comportato in modo del tutto giusto nei L'articolo proviene da KontroKultura.