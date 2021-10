Unrae “Supportare domanda vetture a bassa emissione”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il mercato italiano, ancora su livelli di oltre il 20% inferiori rispetto al pre-Covid, rimane purtroppo attestato alla quarta posizione in Europa, dopo aver occupato per anni la seconda e poi la terza. La penetrazione dell’auto ricaricabile cresce anche in Italia, ma lo fa su volumi in caduta libera, e il gap verso gli altri principali mercati resta molto ampio anche in termini percentuali. Le previsioni di mercato totale per il 2021 si aggirano intorno al milione e mezzo di immatricolazioni, e quelle per il 2022 non lo superano di molto”. Così Andrea Cardinali, direttore generale dell’, commentando i dati sulle immatricolazioni in Europa. “In questa situazione, il supporto alladia basse, bassissime e zero emissioni rimane indispensabile per portare avanti la transizione ecologica già ...