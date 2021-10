Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 19:10 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno via libera al decreto fiscale del Consiglio dei Ministri riunione che è iniziata con due ore di ritardo per un confronto con le regioni su alcune delle norme del testo che riguardano la sicurezza sul lavoro il decreto accolte le richieste delle commissioni finanze sulla riscossione con diversi misure sulle cartelle esattoriali Chi riceve una notifica dell’Agenzia delle Entrate dopo un anno e mezzo di stop causa covid avrà più tempo per pagare 150 giorni anziché 60 anche chi è decaduto nel periodo covid potrà essere riammessa la radiazione è dal 31 ottobre 2021 potrà riprendere a pagare in 18 rate anziché 10 remissione in termini anche perché arriva piani relativi alla rottamazione o al saldo e stralcio che avrà tempo fino a fine ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno via libera al decreto fiscale del Consiglio dei Ministri riunione che è iniziata con due ore di ritardo per un confronto con le regioni su alcune delle norme del testo che riguardano la sicurezza sul lavoro il decreto accolte le richieste delle commissioni finanze sulla riscossione con diversi misure sulle cartelle esattoriali Chi riceve una notifica dell’Agenzia delle Entrate dopo un anno e mezzo di stop causa covid avrà più tempo per pagare 150 giorni anziché 60 anche chi è decaduto nel periodo covid potrà essere riammessa la radiazione è dal 31 ottobrepotrà riprendere a pagare in 18 rate anziché 10 remissione in termini anche perché arriva piani relativi alla rottamazione o al saldo e stralcio che avrà tempo fino a fine ...

