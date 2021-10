Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto fiscale riunione che è iniziata con due ore di ritardo per un confronto con le regioni su alcune delle norme del testo che riguardano la sicurezza sul lavoro e il decreto accolte le richieste delle commissioni finanze sulla riscossione con diversi misure sulle cartelle esattoriali Chi riceve una notifica dell’Agenzia delle Entrate dopo un anno e mezzo di stop causa covid avrà più tempo per pagare 150 giorni che 60 anche chi è decaduto nel periodo covid potrà essere riammessa la radiazione e dal 31 ottobrepotrà riprendere a pagare in 18 rate anziché 10 remissione in termini anche per chi aveva piani della rottamazione o al saldo e stralcio che avrà tempo fino a fine ...