Ufficiale Jack Ryan 4, una star di Narcos e Ant-Man nel cast della nuova stagione rinnovata da Amazon (Di venerdì 15 ottobre 2021) John Krasinski tornerà su Amazon anche con Jack Ryan 4: lo streamer ha appena rinnovato lo spy drama per una quarta stagione, ancor prima del debutto della terza che ha recentemente concluso la sua produzione e dovrebbe uscire nel 2022. Jack Ryan 4 potrebbe arrivare su Amazon nel 2023, se la produzione della terza e della quarta stagione proseguissero senza soluzione di continuità. Sono passati due anni da quando la seconda stagione è stata diffusa dalla piattaforma nell’ottobre 2019: l’anno seguente la produzione era stata interrotta a causa della pandemia, con inevitabili ritardi nelle riprese, fino a ricominciare nel 2021. Jack ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) John Krasinski tornerà suanche con4: lo streamer ha appena rinnovato lo spy drama per una quarta, ancor prima del debuttoterza che ha recentemente concluso la sua produzione e dovrebbe uscire nel 2022.4 potrebbe arrivare sunel 2023, se la produzioneterza equartaproseguissero senza soluzione di continuità. Sono passati due anni da quando la secondaè stata diffusa dalla piattaforma nell’ottobre 2019: l’anno seguente la produzione era stata interrotta a causapandemia, con inevitabili ritardi nelle riprese, fino a ricominciare nel 2021....

