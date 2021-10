Sospese tra mare e cielo, le atmosfere rarefatte dell’Espressionismo di Mariella Tissone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il richiamo degli elementi naturali, in particolar modo quelli più ingovernabili dall’uomo, ha sempre esercitato grande fascino negli artisti che a volte hanno persino sfidato il gusto e le convenzioni dell’epoca in cui hanno vissuto pur di raccontare il contatto diretto con il mondo circostante; nell’era attuale la natura diviene a volte un modo per esprimere il desiderio di tornare a un modo di vivere più semplice e genuino, in altre rappresenta un mondo fantastico e irrealmente misterioso e poi ci sono quelle in cui l’impetuosità si accorda con gli stati d’animo del singolo artista. La protagonista di oggi rappresenta la natura dal suo lato più tranquillo, entusiasmante nella sua immediatezza e in grado di donare una sensazione armonica all’osservatore. Il mondo artistico dell’Ottocento e dei primi cinquant’anni del Novecento ha subìto delle forti e radicali trasformazioni sia dal ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il richiamo degli elementi naturali, in particolar modo quelli più ingovernabili dall’uomo, ha sempre esercitato grande fascino negli artisti che a volte hanno persino sfidato il gusto e le convenzioni dell’epoca in cui hanno vissuto pur di raccontare il contatto diretto con il mondo circostante; nell’era attuale la natura diviene a volte un modo per esprimere il desiderio di tornare a un modo di vivere più semplice e genuino, in altre rappresenta un mondo fantastico e irrealmente misterioso e poi ci sono quelle in cui l’impetuosità si accorda con gli stati d’animo del singolo artista. La protagonista di oggi rappresenta la natura dal suo lato più tranquillo, entusiasmante nella sua immediatezza e in grado di donare una sensazione armonica all’osservatore. Il mondo artistico dell’Ottocento e dei primi cinquant’anni del Novecento ha subìto delle forti e radicali trasformazioni sia dal ...

