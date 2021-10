Sequestrati 2 canali Telegram che vendevano falsi Green Pass (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Procura Distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo di due canali Telegram che proponevano la vendita di Green Pass falsi. Il provvedimento è stato già convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.I due canali sono stati oscurati. Le indagini del compartimento Polizia postale di Catania dopo segnalazioni della Digos della Questura hanno riguardato canali i Telegram “Green ByPass 2.0” e “Vendita Green Pass autentico”, in cui erano iscritti rispettivamente 5.200 e oltre 120 utenti che pubblicizzavano la vendita di Green Pass falsi dietro il pagamento di un corrispettivo in criptovaluta di 250 euro. Gli esperti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Procura Distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo di dueche proponevano la vendita di. Il provvedimento è stato già convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.I duesono stati oscurati. Le indagini del compartimento Polizia postale di Catania dopo segnalazioni della Digos della Questura hanno riguardatoBy2.0” e “Venditaautentico”, in cui erano iscritti rispettivamente 5.200 e oltre 120 utenti che pubblicizzavano la vendita didietro il pagamento di un corrispettivo in criptovaluta di 250 euro. Gli esperti ...

Advertising

RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Sequestrati 2 canali Telegram che vendevano falsi Green Pass - HuffPostItalia : Sequestrati 2 canali Telegram che vendevano falsi Green Pass - cocchi2a : RT @CCKKI: #Greenpass #falsi in vendita su #telegram, sequestrati due canali. Lo strano mondo del: 'Non mi vaccino, ma voglio il GP'. htt… - CCKKI : #Greenpass #falsi in vendita su #telegram, sequestrati due canali. Lo strano mondo del: 'Non mi vaccino, ma voglio… - Piergiulio58 : Green pass: falsi certificati, sequestrati 2 canali Telegram - Ultima Ora ?????? -