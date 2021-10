Samp | Ihattaren rinvia l' esordio | è in Olanda per problemi familiari

Advertising

Si complica (non poco) l'avventura italiana (e sampdoriana) di Mohamed. L'attaccante diciannovenne acquistato dalla Juventus e girato quest'anno in prestito alla Sampdoria è rientrato mercoledì a Utrecht, in Olanda, per motivi familiari. Per lui sino a oggi, un ......Mohamednella Sampdoria non si è mai visto in campo, malgrado 56 presenze nel Psv ed alcune apparizioni in Europa League. Acquistato dalla Juventus, era stato girato in prestito alla...Nessuna operazione di calciomercato in uscita per la Sampdoria a gennaio, nessun caso Ihattaren. Il giocatore è volato in permesso in Olanda per stare vicino alla sua famiglia… Pronto per questa nuova ...Il cartellino del giocatore è ancora del club bianconero ma a Genova, in prestito, non ha ancora trovato spazio.