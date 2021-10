Porto di Trieste, in 6mila per lo sciopero: "Chi vuole entra". Green pass day in diretta (Di venerdì 15 ottobre 2021) E venne il giorno. Da oggi 15 ottobre il Green pass è obbligatorio per i lavoratori , sia pubblici sia privati. Da settimane ormai cresce la tensione per una svolta che minaccia seri disagi per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) E venne il giorno. Da oggi 15 ottobre ilè obbligatorio per i lavoratori , sia pubblici sia privati. Da settimane ormai cresce la tensione per una svolta che minaccia seri disagi per ...

Advertising

SimoneCosimi : I lavoratori del porto di Trieste dicono che possiamo “scordarci i regali di Natale”: al solito, una categoria lill… - Agenzia_Ansa : Sono già circa un migliaio le persone raggruppate davanti al Varco 4 del Porto di Trieste, luogo di ritrovo della m… - Ettore_Rosato : Non si usino strumenti che nulla hanno a che fare con la libertà per bloccare il porto di #Trieste con rischio di c… - francescoburra3 : RT @Gitro77: Intanto al porto di Trieste. - FKlausberger : RT @dottorbarbieri: ???? IL PREFETTO DI #TRIESTE, DOTT. VALENTI, CONFERMA CHE SONO 'OLTRE 6000 E IN CONTINUO AUMENTO' LE PERSONE PRESENTI ALL… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Trieste Green pass, centinaia di persone radunate al porto di Trieste Alle sette di mattino già centinaia di persone si erano radunate al varco 4 del porto di Trieste, nel giorno dell'introduzione dell'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. Si tratta del luogo di ritrovo della manifestazione annunciata dal Coordinamento dei lavoratori portuali ...

Green pass: sit - in lavoratori, chiuso accesso porto Ancona ... verso la Flaminia in direzione centro di Ancona con conseguente aumento di traffico e disagi per automobilisti e mezzi pesanti che dovevano raggiungere l'area del porto. "Trieste chiama, Ancona ...

Green Pass obbligatorio. Porto di Trieste: "Sciopero, ma chi vuole lavorare entra" Rai News No green pass: il raduno dei portuali di Trieste blocca la logistica Nelle prime ore del 15 ottobre migliaia di persone contrarie al green pass si sono radunate al molo 7 del porto di Trieste, bloccando la logistica del varco 4. Nel video diffuso su Facebook da uno dei ...

Striscione di CasaPound in via Verdi Decine gli striscioni affissi da CasaPound nelle principali città italiane a sostegno dello sciopero dei portuali che da Trieste si sta estendendo a tutta Italia. Chiaro il messaggio: “Dal 1954 porto, ...

Alle sette di mattino già centinaia di persone si erano radunate al varco 4 deldi, nel giorno dell'introduzione dell'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. Si tratta del luogo di ritrovo della manifestazione annunciata dal Coordinamento dei lavoratori portuali ...... verso la Flaminia in direzione centro di Ancona con conseguente aumento di traffico e disagi per automobilisti e mezzi pesanti che dovevano raggiungere l'area del. "chiama, Ancona ...Nelle prime ore del 15 ottobre migliaia di persone contrarie al green pass si sono radunate al molo 7 del porto di Trieste, bloccando la logistica del varco 4. Nel video diffuso su Facebook da uno dei ...Decine gli striscioni affissi da CasaPound nelle principali città italiane a sostegno dello sciopero dei portuali che da Trieste si sta estendendo a tutta Italia. Chiaro il messaggio: “Dal 1954 porto, ...