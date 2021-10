Orecchie piene di cerume | puzza di pesce marcio Orrore al Gf Vip | zozzoni nella casa | ecco chi sono

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Non si fa che parlare di scarsa igiene all'interno delladel Grande Fratello Vip. Tra una confidenza e l'altra, i concorrenti del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si lasciano andare a qualche confessione tra lo scomodo e il disgustoso. "C'è una donna che ha ledi, non ho avuto il coraggio di dirglielo", ha ammesso Alex Belli mentre discuteva con Lucrezia e Jessica Selassié, le cosiddette Principesse. Finita qui? Neanche per sogno, perché "c'è anche chidi", ha aggiunto poi una delle tre principesse. Lulù ha preferito evitare il nome, ma ha fatto un gesto che lascia ben poco spazio all'immaginazione: la ragazza ha iniziato a twerkare, lasciando intendere che si tratti di Ainett Stephens. ...

Advertising

Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, problemi di igiene: “Puzza di pesce marcio e orecchie piene di cerume”. - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, problemi di igiene: “Puzza di pesce marcio e orecchie piene di cerume”. - quandilfaitnoir : Lulù e Jessica hanno detto che c'è una persona nella casa che ha le orecchie piene di cerume e un'altra che sa di p… - mariapiabru : RT @pazzeska6: sporcizia gate secondo i concorrenti: ainett puzza di pesce marcio, sophie ha le orecchie piene di cerume, raffaella e fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Orecchie piene

Gf Vip "Una concorrente hadi cerume, una puzza di marcio"/ Rivelazione choc di Lulù e Jessica Una ammissione che ha destato non poco clamore tra i coinquilini. "Ma dici davvero? Non ..."C'è una donna che ha ledi cerume, non ho avuto il coraggio di dirglielo", ha rivelato. GF VIP, Lulù Selassié ci riprova con Manuel Bortuzzo/ Dopo il rifiuto scoppia in lacrime La ...GF Vip, Alex Belli rivela: "È piena di cerume". Le principesse Selassié rincarano la dose e raccontano il fatto ad altre inquiline ...In queste ore Lucrezia e Jessica Selassiè, due delle principesse che fanno parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si sono ...