Nuove regole per uno Spazio sostenibile. L'incontro al Salone del Libro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mentre le attività umane nello Spazio si moltiplicano, l'emergere di nuovi attori, istituzionali e privati, fa emergere la necessità di un nuovo quadro normativo che regoli l'accesso e l'utilizzo delle orbite in modo sostenibile e sicuro. A complicare ulteriormente il quadro si inserisce la competizione geopolitica terrestre, che ha fatto dello Spazio un suo nuovo dominio strategico. Riuscire a monitorare con efficacia quello che accade oltre l'atmosfera sarà sempre più fondamentale per tutelare e difendere le infrastrutture spaziali e la sicurezza globale. Questi i temi dell'appuntamento di oggi, alle 16, alL'incontro "Consapevolezza nello Spazio: un bene comune" organizzato dallo Stato maggiore della Difesa al Salone del Libro di Torino e trasmesso in diretta su ...

