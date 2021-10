Nicolai e Lupo | il duo d' argento si è sciolto

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Adesso è ufficiale: la coppia d'del beach volley azzurro si separa. Paoloe Daniele, secondi ai Giochi di Rio, unica medaglia azzurra nella storia del beach, non faranno più ...

Ultime Notizie dalla rete : Nicolai Lupo

Adesso è ufficiale: la coppia d'argento del beach volley azzurro si separa. Paoloe Daniele, secondi ai Giochi di Rio, unica medaglia azzurra nella storia del beach, non faranno più squadra dopo dieci anni, 105 appuntamenti internazionali, una medaglia olimpica, tre ...La Fipav è orgogliosa di aver avuto una coppia di straordinario valore come. È chiaro che una scelta simile da una parte ci rattrista, ma nello sport bisogna sempre guardare avanti. Se i ...Adesso è ufficiale: la coppia d’argento del beach volley azzurro si separa. Paolo Nicolai e Daniele Lupo, secondi ai Giochi di Rio, unica medaglia azzurra nella storia del beach, non faranno più squad ...Si è chiusa con il quarto posto alle World Tour Finals di Cagliari l'avventura della storica coppia del beach volley italiano Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Una decisione che era ...